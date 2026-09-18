В ГВСУ СК России прошел специальный показ документального фильма «Молитва на передовой»

В актовом зале Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации состоялся специальный показ премьерного полнометражного документального фильма «Молитва на передовой» режиссера Вадима Александрова.
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