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Происшествия

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В ГВСУ СК России прошел специальный показ документального фильма «Молитва на передовой»

В ГВСУ СК России прошел специальный показ документального фильма «Молитва на передовой»

В актовом зале Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации состоялся специальный показ премьерного полнометражного документального фильма «Молитва на передовой» режиссера Вадима Александрова.

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