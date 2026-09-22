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Владимирские новости

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Судогда: пара осуждена за кражу из «Магнита»

Судогда: пара осуждена за кражу из «Магнита»

Пара из Судогды оплатила в «Магните» только часть товаров, спрятав остальное в рюкзаки. Мужчина получил 7 месяцев колонии строгого режима, женщина — 300 часов обязательных работ.

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