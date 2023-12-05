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“Киркоровы в бейсболках со стразами их не смущают”, – актер Михаил Мамаев шокирован поведением сотрудников “России-1” и Малаховым, которые запретили ему появляться в кепке с флагом России

“Киркоровы в бейсболках со стразами их не смущают”, – актер Михаил Мамаев шокирован поведением сотрудников “России-1” и Малаховым, которые запретили ему появляться в кепке с флагом России

Актер Михаил Мамаев стал причиной скандала на съемках шоу Андрея Малахова. Он буквально разнес сотрудников канала “Россия 1”.

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