Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ЧВК «Вагнер» объявила о завершении миссии в Республике Мали

ЧВК «Вагнер» объявила о завершении миссии в Республике Мали

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "музыкантов":"3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма.

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Комментарии
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Амара Карпова
Где ВАГНЕР, там победа👍😎❤️МОЛОДЦЫ😎❤️Они ЛУЧШИЕ😎
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17 час.
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