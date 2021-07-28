Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО обеспечивают паромную переправу строительной техники через реку Зея

Более 1, 5 тысяч единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч кубометров скального грунта переправили через реку Зея, в районе поселка Верхнезейск Амурской области военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа.
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