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Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО обеспечивают паромную переправу строительной техники через реку Зея

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения ВВО обеспечивают паромную переправу строительной техники через реку Зея

Более 1, 5 тысяч единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч кубометров скального грунта переправили через реку Зея, в районе поселка Верхнезейск Амурской области военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа.

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