Фицо: словацкая оппозиция «готовится к Майдану»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оппозиционные депутаты «готовится к Майдану». Об этом, по информации ряда СМИ, Фицо сказал на совместной с венгерским премьером Виктором Орбаном пресс-конференции.
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