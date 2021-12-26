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Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его словам, в случае вооруженного конфликта Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города, которые там находятся.

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