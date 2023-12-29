Volkswagen Beetle превратили в Porsche 356

Volkswagen Beetle был модернизирован, чтобы стать еще лучшей версией оригинального Porsche 356. Porsche 356 является первой серийной моделью немецкой марки, но получить первозданный образец в наши дни практически невозможно.
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