Сводка по беспилотникам за ночь Дежурными средствами ПВО 43 БПЛА уничтожено над территорией Краснодарского края, 70 БПЛА над Чёрным морем и Крымом.
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Сводка по беспилотникам за ночь Дежурными средствами ПВО 43 БПЛА уничтожено над территорией Краснодарского края, 70 БПЛА над Чёрным морем и Крымом.