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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейд Каннингем набрал 30 очков и 12 передач в победной игре с «Рэпторс»

Кейд Каннингем набрал 30 очков и 12 передач в победной игре с «Рэпторс»

Разыгрывающий «Детройта» за 38 минут на паркете записал в свой актив 30 очков, 12 передач, 3 подбора и перехват (0 потерь).

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