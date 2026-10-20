Из-за нехватки игровых минут в Мадриде английский правый защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд допускает смену клубной прописки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым