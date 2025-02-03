Leonid PlиGin

О каких перспективах говорит лепутат Оананистских? Германия не допустила Россию на проведение расследования по теракту на Северных потоках. Пока Германия не назовёт название террористического государства, уничтожившего потоки, и пока это государство не выплатит России неустойку за убытки, полученные в результате теракта, никакого разговора о ремонте потоков быть не может. Пока сама Германия не выплатит репарации за каждые от патрона до танка, отправленные на Украину убивать русских, не может быть даже и речи о восстановлении поставок российского газа в Гейропку.