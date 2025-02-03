В России рассказали, что ожидает газопроводы "Северные потоки".Стало известно, что имеется возможность для возобновления работы газопроводов "Северные потоки".
Перспективы "Северных потоков": Возможности открыл депутат Ананских
Комментарии
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Leonid PlиGin
О каких перспективах говорит лепутат Оананистских? Германия не допустила Россию на проведение расследования по теракту на Северных потоках. Пока Германия не назовёт название террористического государства, уничтожившего потоки, и пока это государство не выплатит России неустойку за убытки, полученные в результате теракта, никакого разговора о ремонте потоков быть не может. Пока сама Германия не выплатит репарации за каждые от патрона до танка, отправленные на Украину убивать русских, не может быть даже и речи о восстановлении поставок российского газа в Гейропку.
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