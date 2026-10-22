“The White House counsel’s office warned Politico in a Monday letter that it had 48 hours to retract or correct recent stories about alleged staff drama, or it would suffer unspecified consequences,” Axios reports.
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