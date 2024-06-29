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Знаки зодиака, проклятые Вселенной: миф или реальность?

Знаки зодиака, проклятые Вселенной: миф или реальность?

На протяжении веков люди интересовались влиянием звезд на их судьбу. Зодиакальные знаки, основанные на положении Солнца в момент рождения, стали инструментом для предсказания характера, жизненного пути и даже … проклятий.

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