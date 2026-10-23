Перекупщики из Китая начали активно скупать российских мех, в том числе добытый браконьерами. Пушнину пытаются нелегально вывозить за границу, используют контрабандные схемы, а через некоторое время мех возвращается в Россию уже в виде шуб.
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