В Салехарде гостит первый ямальский Герой России Евгений Супаков

Высокую награду северянину из Тазовского района в конце прошлого года вручил президент РФ. В столице Ямала вместе с главой города Алексеем Титовским участник СВО возложил красные гвоздики к вечному огню и почтил память павших защитников Отечества.
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