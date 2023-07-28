"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

Все это хорошо, а что с политиками, чиновниками, миграционной службой, работниками МВД в Липецке, сколь их задержали, конфисковали имущество их семьи лишили гражданства и отправили к их любимым таджикам, а виновных отправили в трудовые лагеря с дальнейшим лишением гражданства и отправкой после отбывания срока к семьям в среднюю азию, пусть там трудятся на их благо.... Или что пусть они дальше продолжают разворовывать социальные бюджетные средства и предоставлять за счет Русских процветание... Порядок надо наводить сначала среди власти и правоохранителей....

ВО

Виктор Окунев

Я из Липецкой области, здесь родился, учился, призвался в армию. Вернулся в 1995 году. Десять лет прожил на Украине. Паспорт не менял, как был гражданин СССР, так и домой приехал гражданином СССР. Теперь надо принимать гражданство России. Сдали с женой документы. Ждали почти год. И вот прихожу за паспортом. Все в очереди. Заходит нерусский. Выходит сотрудница паспортного стола, офицер, не из рядовых сотрудников, и лично передает паспорт в руки этому товарищу. Кто-то из очереди говорит что видел этого товарища неделю назад здесь. Вот такие дела, так что нисколько не удивился этой статье.