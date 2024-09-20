Провайдеры пожаловались в ФАС на «неравномерное» замедление YouTube

Провайдеры пожаловались в Федеральную антимонопольную службу из-за ухудшения работы YouTube. Они считают, что «неравномерное» замедление видеохостинга дискриминирует их по сравнению с компаниями, предоставляющими услуги мобильной связи.
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