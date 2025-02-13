Разговор Путина и Трампа об Украине встревожил Евросоюз

Global Look Press/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa Журналисты обратили внимание на то, что Владимиру Зеленскому Дональд Трамп позвонил уже после переговоров с Владимиром Путиным, а затем сделал сразу несколько заявлений не в пользу Киева.