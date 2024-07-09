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За год на Кубани продажи купальников выросли на 38%

За год на Кубани продажи купальников выросли на 38%

Эксперты связывают это с жаркой погодой.Спрос на пляжную одежду на Кубани в июне и начале июля 2024 года вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а плавок — на 34%.

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