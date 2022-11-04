Военные автоинспекторы в Киргизской Республике проводят плановый технический осмотр военных транспортных средств

Мероприятия государственного технического осмотра выполняются с применением мобильного подвижного пункта технического контроля ППТК на базе микроавтобуса «Газель».
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