ЛК

Любовь Кузьмина

А что так сильны укронацисты на Курской земле? Корреспондент пишет:" Украинские войска постоянно получают свежее пополнение из Сумской области". И что, нельзя даже дорогу контролировать, по которой идет снабжение и свежие войска? Ведь там всего одна нормальная дорога. Или такой замысел командования, нагнать побольше укронацистов в будущий "котел".