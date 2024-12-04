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Решительный прорыв под Харьковом, бригадам под Курском дали новый приказ, в Сирии отрубают сотовую связь: Горячая сводка СВО

Решительный прорыв под Харьковом, бригадам под Курском дали новый приказ, в Сирии отрубают сотовую связь: Горячая сводка СВО

  Русские совершили внезапный прорыв в Харьковской области и захватили участок, который активно использовал противник.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
А что так сильны укронацисты на Курской земле? Корреспондент пишет:&quot; Украинские войска постоянно получают свежее пополнение из Сумской области&quot;. И что, нельзя даже дорогу контролировать, по которой идет снабжение и свежие войска? Ведь там всего одна нормальная дорога. Или такой замысел командования, нагнать побольше укронацистов в будущий &quot;котел&quot;.
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9 час.
ТО
Терехов Олег
Заготавливаем навоз и металлолом
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6 час.
ЕК
Евгений Конов
Там вообще-то лес вокруг.
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4 час.

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