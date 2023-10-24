Слова генсека ООН о Палестине вызвали бурю эмоций в Совбезе

Global Look Press/Florian Gaertner/PHOTOTHEK Действительно напряженный и местами даже жесткий разговор состоялся в стенах здания ООН, где проходило срочное заседание Совбеза по арабо-израильскому обострению.
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