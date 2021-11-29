Силы специальных операций НОАК: оценка армии США

Силы специальных операций Народно-освободительной армии Китая (НОАК) являются одними из лучших по отбору, оснащению и подготовке подразделений в вооруженных силах КНР, но их можно сравнить лишь в некоторой степени с западными спецподразделениямиСилы специальных операций Народно-освободительной армии Китая (НОАК) являются одними из лучших по отбору, оснащению и подготовке подразделений в вооруженных силах КНР, но их можно сравнить лишь в некоторой степени с западными спецподразделениями.