В Перми хотят заново застроить Сад соловьев. Что там будет?

В настоящее время по этому адресу возводится 16-этажный «Дом у сада».В Перми владельцы участков садоводческого кооператива №1 «Искра» в Соловьином саду обратились в комитет по землепользованию с предложением установить на их земле зону Ц-2, разрешающую жилую застройку до шести этажей.
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