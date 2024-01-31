В Перми хотят заново застроить Сад соловьев. Что там будет?

В настоящее время по этому адресу возводится 16-этажный «Дом у сада».В Перми владельцы участков садоводческого кооператива №1 «Искра» в Соловьином саду обратились в комитет по землепользованию с предложением установить на их земле зону Ц-2, разрешающую жилую застройку до шести этажей.