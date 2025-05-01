В Совфеде рассказали о законах, вступающих в силу в мае

В мае в РФ вступит в силу ряд законов, один из которых предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий участникам отражения вооруженного нападения на РФ, сообщает Telegram-канал верхней палаты российского парламента.
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