Многообещающее начало и закономерный конец BAC TSR.2 TSR.2 бортовой номер XR220 компании British Aircraft CorporationБританский истребитель-бомбардировщик TSR.
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Многообещающее начало и закономерный конец BAC TSR.2 TSR.2 бортовой номер XR220 компании British Aircraft CorporationБританский истребитель-бомбардировщик TSR.
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