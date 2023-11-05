В ЕАО готовы принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта

А на какие бабки губернатор хочет принять беженцев, ведь ИХ надо обустроить и что немаловажно, кормить по международным стандартам, а это тысяча баксов в месяц на каждого!👀😱😜👈

Зоя Копань

Что за фэйк забросил аффтор из Хохлофашистостана? Это как ЕАО разделить, одна половина евреям, другая половина палестинцам, по сути что те, что другие арабы, и пусть они друг друга перережут, так получается? А оно нам надо? Евреи точно не поедут! Да и не нужны они нам! Они свалят к гегемону, а мусульман у нас своих коренных достаточно, надо ещё и с мигрантами разобраться!