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В ЕАО готовы принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта

В ЕАО готовы принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта

Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Лев Добрый
А на какие бабки губернатор хочет принять беженцев, ведь ИХ надо обустроить и что немаловажно, кормить по международным стандартам, а это тысяча баксов в месяц на каждого!👀😱😜👈
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2 д.
Зоя Копань
Что за фэйк забросил аффтор из Хохлофашистостана? Это как ЕАО разделить, одна половина евреям, другая половина палестинцам, по сути что те, что другие арабы, и пусть они друг друга перережут, так получается? А оно нам надо? Евреи точно не поедут!  Да и не нужны они нам! Они свалят к гегемону, а мусульман у нас своих коренных достаточно, надо ещё  и с мигрантами разобраться!
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2 д.
Зоя Копань
Если их не хочет принимать ни одна страна арабского мира, так зачем они нам, Египет рядом!
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2 д.

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