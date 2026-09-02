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Снукерист.ру

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Невероятное выступление Барри Хокинса против Лиама Дэвиса на British Open 2026

Невероятное выступление Барри Хокинса против Лиама Дэвиса на British Open 2026

Лиам Дэвис нанес поражение Барри Хокинсу со счетом 4-2 во втором раунде турнира British Open 2026 Барри Хокинс — Лиам Дэвис (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Барри Хокинс неожиданно потерпел поражение от Лиама Дэвиса со счетом 4-2 во втором раунде на турнире British Open 2026.

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