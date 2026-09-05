Путин: просьба о прекращении ударов по Киеву пришла по официальным каналам

Россия получила просьбу о временном прекращении ударов по Киеву по официальным каналам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
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