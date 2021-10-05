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В Госдуме теперь будут «Новые люди» - кто они, и что предлагают

В Госдуме теперь будут «Новые люди» - кто они, и что предлагают

Автор: Константин Котлин 21 сентября ЦИК опубликовал официальные результаты выборов в Государственную Думу РФ.

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Владимир СВ
Всем понятно , что ** Новые Люди** суть филиал Единой России ибо были созданы Администрацией Президента ..притом в кратчайшие сроки.. Изменится ли что либо ...??? В отличие от Автора статьи я отношусь к этому скептически...
Евгений
Ничего конкретного в их программе я не увидел. Посмотрим что будет дальше.
Светлана Митленко
Это и правда надо будет смотреть. Я уже встречала критическую информацию об этой партии.

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