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Археологи: у древнего человека отсутствовало чувство прекрасного

Археологи: у древнего человека отсутствовало чувство прекрасного

Многие считают, что древние люди были примитивными и не имели чувства прекрасного. Они смотрят на грубые каменные орудия, примитивное искусство и простую архитектуру древних людей и приходят к выводу, что они не могли оценить красоту окружающего мира.

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