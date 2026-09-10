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Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров ВСУ на Сочи возросло до 28

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров ВСУ на Сочи возросло до 28

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В результате ночной атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи пострадали 28 человек, среди них двое детей.

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