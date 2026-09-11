Вот история
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Вот история

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46 лет в промышленности: путь от контролёра ОТК до генерального директора Краснослободского радиозавода

Когда задумываешься о том, как складываются судьбы людей, посвятивших себя промышленности, невольно ищешь закономерности.

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