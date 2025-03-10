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Брянск: экс-полицейский получил 6 лет за 640 тыс. руб. взятки

Брянск: экс-полицейский получил 6 лет за 640 тыс. руб. взятки

В Брянске суд признал бывшего начальника по борьбе с коррупцией виновным в получении взятки в размере 640 тысяч рублей.

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