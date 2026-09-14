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Воронежские новости

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Жительница Борисоглебска погибла в столкновении с авто на зебре

Жительница Борисоглебска погибла в столкновении с авто на зебре

В минувшие выходные в Борисоглебске на улице Чкалова произошла смертельная авария. «Лада Гранта» насмерть сбила 40-летнюю женщину.

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