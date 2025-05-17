Público: Киеву не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах Решение Киева положиться на буффонаду президента Украины Владимира Зеленского как основу своей позиции на переговорах с Россией в Стамбуле не могло быть успешным.
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