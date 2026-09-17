«Иллюзий не питал»: Бурковский высказался об отъезде из РФ

Актер Андрей Бурковский объяснил причины своего отъезда из России. Как сообщает Super.ru, в интервью журналисту Юрию Дудю* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) он заявил, что еще до начала спецоперации «не питал иллюзий» относительно развития событий в РФ.