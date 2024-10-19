Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиа

Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиаКак понятно из раскрашенной в разные цвета карты, самые активные, по части «дать по тапкам», это области к востоку от Днепра: Днепропетровская, Запорожская и – безусловный лидер – Харьковская.