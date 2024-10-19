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Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиа

Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиа

Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиаКак понятно из раскрашенной в разные цвета карты, самые активные, по части «дать по тапкам», это области к востоку от Днепра: Днепропетровская, Запорожская и – безусловный лидер – Харьковская.

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