Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиа

Статистику по открытым уголовным производствам по поводу дезертирства из ВСУ публикуют местные медиаКак понятно из раскрашенной в разные цвета карты, самые активные, по части «дать по тапкам», это области к востоку от Днепра: Днепропетровская, Запорожская и – безусловный лидер – Харьковская.
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