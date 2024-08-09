В Карелии женщина утонула, не сумев доплыть до берега

Трагедия произошла накануне вечеров на реке Кемь в поселке Кривой Порог. В службу спасения позвонили местные жители, которые рассказали, что купавшаяся в реке женщина не смогла доплыть до берега и скрылась под водой.
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