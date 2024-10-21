Сказочный болтун: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

По словам Трампа, он "отлично ладил" с президентом России. Пересказывая диалог с президентом России, он рассказал, что сказал Путину: "Если ты погонишься за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь.
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