Российский боец рассказал про штурм Часова Яра

Начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча сообщил агентству ТАСС, что штурм Часова Яра проходил в несколько этапов из-за препятствий и укреплений, которыми окружен населенный пункт.