Российский боец рассказал про штурм Часова Яра

Начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча сообщил агентству ТАСС, что штурм Часова Яра проходил в несколько этапов из-за препятствий и укреплений, которыми окружен населенный пункт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии