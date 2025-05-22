Забавный праздник: День рождения тюбика для зубной пасты отмечается 22 мая

133-ю годовщину отмечает тюбик пасты. Его день рождения ежегодно отмечается 22 мая.Такая часто незаметная, но очень нужная в хозяйстве вещь, как тюбик для зубной пасты была изобретена американским хирургом-стоматологом.
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