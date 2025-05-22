Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 019 подписчиков

Забавный праздник: День рождения тюбика для зубной пасты отмечается 22 мая

Забавный праздник: День рождения тюбика для зубной пасты отмечается 22 мая

133-ю годовщину отмечает тюбик пасты. Его день рождения ежегодно отмечается 22 мая.Такая часто незаметная, но очень нужная в хозяйстве вещь, как тюбик для зубной пасты была изобретена американским хирургом-стоматологом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх