В Барселоне представили гаджеты будущего

В Барселоне подошел к концу Всемирный мобильный конгресс, проходивший с 26 по 29 февраля. Компании сделали упор на искусственный интеллект и футуризм, показав, какие технологии появятся в массовом сегменте в ближайшие несколько лет.
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