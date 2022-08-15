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Министр промышленности и торговли Афганистана Азизи заявил о заинтересованности в поставках российской нефти по бартеру

Министр промышленности и торговли Афганистана Азизи заявил о заинтересованности в поставках российской нефти по бартеру

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что страна заинтересована в договоренности о поставках российской нефти по бартеру, если РФ будут интересны афганские товары.

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