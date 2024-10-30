Магия в офисе: как понять, что коллеги нападают на вас с помощью тёмного колдовства

Исследования показывают, что треть россиян регулярно сталкивается с конфликтами на рабочем месте. При этом в 80% случаев такие конфликты достигают среднего или высокого уровня эскалации, и мирное решение становится практически невозможным.
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