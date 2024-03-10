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Дина Рубина. Худшая русофобия от очередной "совести нации"

Дина Рубина. Худшая русофобия от очередной "совести нации"

Вчера 146 прочитали Ох, друзья, вот мы и добрались, наконец, до этого шедевра, до этого памятника великой культуры заграничной оппозиции! Вернее, одного из представителей этой оппозиции - Дины Рубиной.

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