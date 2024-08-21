В Сеть утекли подробности одобренного Байденом засекреченного ядерного плана США

Президент США Джо Байден еще в марте этого года одобрил засекреченный ядерный стратегический план, впервые переориентирующий американскую стратегию сдерживания на быстрое расширение ядерного арсенала Китая, однако известно об этом стало только сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии