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Полярная сова — что за птица и где живет

Полярная сова — что за птица и где живет

Сова полярная — самая крупная птица тундры. Основные факты Как выглядит: описание и фото Где обитает  Чем питается Интересные факты Полярная сова: основные факты Семейство: совиные, отряд совообразных, род филинов.

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