Полярная сова — что за птица и где живет

Сова полярная — самая крупная птица тундры. Основные факты Как выглядит: описание и фото Где обитает Чем питается Интересные факты Полярная сова: основные факты Семейство: совиные, отряд совообразных, род филинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии