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В Орловской области в ДТП погибли два человека

В Орловской области в ДТП погибли два человека

В Новодеревеньковском районе Орловской области легковой автомобиль попал в ДТП. Погибли люди. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 1 июня в 17:40 на автодороге «Хомутово – Красная Заря – Судбище».

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