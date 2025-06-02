В Орловской области в ДТП погибли два человека

В Новодеревеньковском районе Орловской области легковой автомобиль попал в ДТП. Погибли люди. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 1 июня в 17:40 на автодороге «Хомутово – Красная Заря – Судбище».